POL-PDMT: Hundsangen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Unnau (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, befuhr die 74-jährige Fahrzeugführerin eines PKW, Opel, die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kirburg. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Betonmauer neben der Fahrbahn. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Rückfragen bitte an: PI HAchenburg 0266295580 ...

mehr