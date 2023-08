Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hund gestorben: Verdacht auf ausgelegte Giftköder

Bad Ems (ots)

Die Polizeiinspektion Bad Ems bittet Hundehalter aus aktuellem Anlass zur besonderen Vorsicht.

Am Montag, dem 31.07.23, soll in Bad Ems (Vor der Loos) ein Hund während dem Spaziergang einen unbekannten Gegenstand, möglicherweise einen sogenannten Giftköder, gefressen haben. Am darauffolgenden Tag verstarb der Hund.

Am heutigen Tage erhielt hiesige Polizeidienststelle den Hinweis, dass ein Hundehalter in unmittelbarer Nähe zur o.g. Örtlichkeit eine Wurst während dem Spaziergang aufgefunden habe. Der Verdacht besteht, dass es sich erneut um einen Giftköder handeln könnte. In diesem Zusammenhang wurde das Veterinärwesen der Kreisverwaltung Rhein-Lahn-Kreis verständigt.

Alle Hundehalter werden gebeten, entsprechend wachsam und vorsichtig zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der hiesigen Polizeidienststelle Bad Ems (02603 9700) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell