Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 10.05.2023, gegen 07:16 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 828, Höhe Staatsforst zwischen Wildenloh und Friedrichsfehn ein schwerer Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 64-jähriger Mann aus Wildenloh die Friedrichsfehner Straße in Fahrtrichtung Friedrichsfehn. Ein 12-jähriger Junge aus Friedrichsfehn befuhr den Radweg der Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. Aus bisher unbekannter Ursache kam der 64-jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab, überfuhr den zwischen Radweg und Fahrbahn befindlichen Grünstreifen und kollidierte mit dem 12-jährigen Radfahrer. Der Junge wurde schwerverletzt in ein Oldenburger Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Während der Unfallaufnahme war die Friedrichsfehner Straße für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Gegen den 64-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell