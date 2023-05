Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autofahrer schlägt nach Vorfahrtsverstoß zu +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch ist es gegen 9 Uhr an der Nordstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und dem Fahrer eines Lieferwagens gekommen. Der Vorfall wurde wenig später bei der Polizei angezeigt.

Der 45-jährige Oldenburger schilderte den Beamten, dass er mit seinem Fahrrad als Fahrradkurier auf dem rechtsseitigen Radweg der Nordstraße in Richtung Amalienbrücke unterwegs war. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Mercedes Sprinter die Emsstraße in Richtung der Einmündung in die Nordstraße. Der Zeugenaussage zufolge hatte der Autofahrer in der Einmündung die Vorfahrt des Radfahrers missachtet, so dass der 45-jährige mit seinem Rad abbremsen, auf die Fahrbahn ausweichen und vorne an dem Lieferwagen vorbeifahren musste. Als der Kurierfahrer schließlich anhielt, sei der unbekannte Autofahrer aus dem Sprinter ausgestiegen und habe dem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei er wieder in das Führerhaus des Fahrzeugs gestiegen und in Richtung Innenstadt davongefahren.

Bei dem noch unbekannten Fahrer soll es sich um einen etwa 40-jährigen, schlanken und 1,85 Meter großen Mann gehandelt haben. Er habe sehr kurze Haare gehabt und Arbeitskleidung getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (598648)

