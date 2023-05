Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Augustfehn; Täterpaar entwendet hochwertiges Werkzeugzubehör +++

Oldenburg (ots)

Durch die Auswertungen von Videoaufzeichnungen wurden gleich zwei Fälle von Diebstählen aus Augustfehner Bau- und Fachgeschäften bekannt. Beide Diebstähle ereigneten sich am 03.05.23 in der Mittagszeit. Zunächst begab sich das Täterpaar gegen 11:40 Uhr in eine Baustoffhandlung in der Straße An der Wiek. Während sich die Frau nach Farben erkundigte und beraten ließ, entwendete der Mann fünf Akkus aus einem Werkzeugkoffer. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Kurze Zeit später, gegen 11:55 Uhr, entwendete der männliche Täter zwei Motorsägen-Akkus im Wert von ca. 750 Euro aus einem benachbarten Fachgeschäft (An der Wiek). Das Täterpaar ließ sich zwischenzeitlich auch hier beraten. Täterbeschreibungen: Der Mann war ca. 35-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von normaler Statur. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit eine blaue Jeans, schwarze Schuhe, eine weite schwarze Jacke und ein 'Stihl-Basecap'. Die Frau war ebenfalls ca. 35-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank. Sie hatte lange schwarze Haare und war mit Turnschuhen, einer Jeans, einem langen Shirt und einer grauen Jacke bekleidet. Zudem führte sie eine graue Umhängetasche mit sich. Anhand der Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass das Täterpaar vermutlich mit einem dunklen 5 er BMW Touring mit Alufelgen wegfuhr. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass das Duo wohl auch für vergleichbare Diebstähle in Bad Zwischenahn am 10.01.2023 und in Sandkrug am 17.01.2023 in Frage kommt.

Zeugen, die Hinweise zu den Personen oder zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Augustfehn (04489-935880) oder in Westerstede (04488-833115) zu melden.

588264/588600

