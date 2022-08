Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus im Ortsteil Harderberg - Polizei bittet um Hinweise

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zu Sonntag machten sich unbekannte Personen an einem Einfamilienhaus in der Schulstraße nahe der Straße "Obere Bauerschaft" zu schaffen. Zwischen 17.45 Uhr und 00.45 Uhr versuchten die Täter durch Gewaltanwendung an einem Seitenfenster in das Haus zu gelangen, ein Eindringen hat jedoch nicht stattgefunden. Hinweise auf die Tat, Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen.

