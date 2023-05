POL-OL: 21-Jähriger fährt mit 1,83 Promille auf E-Scooter

Oldenburg (ots) - Am 03.05.2023 kommt es gegen 21:10 Uhr auf der Apener Straße in 26655 Westerstede Ortsteil Ocholt zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Dabei werden zwei Personen schwer verletzt. In einer Linkskurve in Fahrtrichtung Apen kommt der 23-jährige Bad Zwischenahner, Fahrer eines Renault Clios, nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw ...

