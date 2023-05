Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede; PKW-Aufbrüche +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum 1. Mai wurden vier PKW im Westersteder Stadtgebiet aufgebrochen. Die Täter gingen dabei immer ähnlich vor. Durch das Aufbrechen/ Einschlagen von Scheiben gelang es ihnen, die Fahrzeugtüren zu öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter Geldbörsen mit Bargeld und Dokumenten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die beschädigten PKW waren an folgenden Straßen abgestellt: Grasbrock, Am Futter, Breslauer Straße, Berta-von-Suttner-Straße

Einen Zusammenhang zu den beschriebenen PKW-Aufbrüchen könnten die Beobachtungen eines Sicherheitsmitarbeiters der Ammerlandklinik darstellen. Dieser hatte am 02.05.23, gg. 01:55 Uhr, zwei verdächtige Personen auf dem Parkplatz der Klinik an der Langen Straße beobachten können, die mit Taschenlampen in die dort abgestellten PKW leuchteten. Die Männer hatten ihre Gesichter mit einem Schal vermummt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den PKW-Aufbrüchen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

