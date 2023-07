Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstagnachmittag, 29.06.2023, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Saarlandstraße/Friedhofallee ein Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Fahrer eines orange-schwarzen Mini Coopers. Der Autofahrer missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers, welcher aufgrund der Kollision stürzte und sich leicht verletzte, am Mini Cooper entstand eine Beschädigung am Außenspiegel. Nachdem sich der Autofahrer kurz nach dem Wohlbefinden des Jungen erkundigte, verließ er die Unfallörtlichkeit.

Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum orange-schwarzen Mini Cooper oder dessen Fahrer geben können, sich beim Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117-0, zu melden.

