Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Motorradfahrerin auf Kreisstraße 6352 schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Eine 43-jährige Motorradfahrerin befuhr am Samstag, 01.07.2023, gegen 10.00 Uhr, die Kreisstraße 6352 von Kürnberg kommend in Richtung Schlechtbach, als sie sich wohl in einer 180-Grad-Kurve verbremste. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einige Meter die Schutzplanke entlang. Letztlich stürzte sie über die Schutzplanke einige Meter einen Abhang hinunter. Mit schweren Verletzungen wurde die Motorradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Bergwacht im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell