Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 30.06.2023, 6 Uhr und Samstag, 01.07.2023, 13 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Anwesen in der Dorfstraße in Gutach.

Das Anwesen wurde durchwühlt und nach Wertgegenständen durchsucht. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keinerlei Informationen vor.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

