Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Otzberg-Hering: Auf Zigarettenautomaten abgesehen

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt/Otzberg-Hering (ots)

Auf zwei Zigarettenautomaten in der Odenwaldstraße in Hering sowie in der Nieder-Ramstädter-Straße in Ober-Ramstadt haben es bislang unbekannte Kriminelle abgesehen. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten zwischen Dienstag (11.10.) und Mittwoch (12.10.) an den Automaten zu schaffen. Sie erbeuteten neben Bargeld, diverse Packungen von Zigaretten. Die Summe ihrer Beute und ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell