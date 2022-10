Roßdorf (ots) - Am Dienstag (11.10.2022) zwischen 14:45 Uhr und 14:53 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Sprinter, welcher auf einem Seitenparkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe der Hausnummer 14 in Roßdorf stand. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Sprinter von einem vorbeifahrenden Fahrzeug in Richtung Ortsmitte beschädigt. Beschädigt wurde die linke ...

mehr