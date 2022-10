Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Roßdorf (ots)

Am Dienstag (11.10.2022) zwischen 14:45 Uhr und 14:53 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Sprinter, welcher auf einem Seitenparkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Höhe der Hausnummer 14 in Roßdorf stand. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde der Sprinter von einem vorbeifahrenden Fahrzeug in Richtung Ortsmitte beschädigt. Beschädigt wurde die linke Rückleuchte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500,00 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Pst. Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 6330-0 entgegen.

