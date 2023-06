POL-MFR: (752) Versuchter Einbruch in Juwelier - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (26.06.2023) auf Dienstag (27.06.2023) fügte ein 58-jähriger Mann in der Nürnberger Südstadt einem 47-Jährigen eine tödliche Stichwunde zu. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Tatort fest. Gegen 01:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes eine Meldung ein, wonach eine ...

