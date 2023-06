Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Versuchter Einbruch in Hofladen - Tatverdächtige erwischt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht auf Freitag zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die beiden 29 und 32 Jahre alten Männer wurden auf frischer Tat bei einem Hofladen auf der Oststraße erwischt. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er gegen 0.20 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatte. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen, sie hatten auch Werkzeug dabei, das als "Einbruchswerkzeug" in Frage kommt. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der 29-jährige Tatverdächtige kommt aus Castrop-Rauxel, der 32-Jährige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

