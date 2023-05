Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Verursacher flüchtet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 02. Mai 2023, in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 09:30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrum-Ärztehaus Brake in der Straße Am Ahrenshof ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher hat sich nach dem Unfall vom Unfallort entfernt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-935-0 zu melden.

