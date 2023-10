POL-PDNR: Widerstand gegen Polizeibeamte

Hamm (Sieg) (ots) - Am Freitag, 29.09.2023, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 58 in der Gemarkung Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Kreisstraße, aus Richtung Hamm (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Fürthen. Auf dem Streckenabschnitt kam er dann zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw VW Golf. Es kollidierten hierbei ...

mehr