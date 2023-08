LPI-NDH: Flächenbrand

Uder (ots) - Unbekannte Täter suchten in der zurückliegenden Nacht ein Firmengelände in der Bahnhofstraße heim. Sie verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Gebäude und durchwühlten mehrere Schränke auf der Suche nach Beutegut. Da ein Alarm ausgelöst wurde und schreckten die Unbekannten auf und entfernten sich in unbekannte Richtung. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Rückfragen bitte an: ...

