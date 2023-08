LPI-NDH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Bad Langensalza (ots) - Ein Mann verbrannte Mittwochnachmittag nahe der Bundesstraße 84, in Richtung Kirchheiligen, Unkraut auf einem Stoppelacker. Bedingt durch den Wind geriet das Feuer, welches in einer Feuerschale gemacht wurde, außer Kontrolle. In der Folge wurden 200 Quadratmeter Feld beschädigt. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr