Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Flächenbrand im Wollmatinger Ried Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres Reichenau, L221, Wollmatinger Ried, 18.08.2023

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Reichenau (ots)

Am Freitagnachmittag, 18.08.2023, entdeckte eine Passantin vom P&R-Parkplatz am Kindlebildkreisel an der L221 eine Rauchentwicklung im Wollmatinger Ried und rief die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 15:56 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Außerdem wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Konstanz mit hinzu alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Reichenauer Feuerwehreinsatzkräfte konnten Flammen an mehreren Stellen auf einer Wiese im Wollmatinger Ried ausgemacht werden. Die Feuerwehr begann sofort mit Feuerpatschen die Feuer zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Da es vereinzelt immer noch kleinere Glutnester gab, wurde die Entscheidung getroffen die in Brand geratenen Stellen großflächig mit Wasser zu benetzen. Hier kam zur Sicherstellung der Wasserversorgung ein Abrollbehälter Wasser mit 6.000 Liter Wasser zum Einsatz. Mit rund 800 Meter Entfernung von der Reichenauer Alleenstrasse mitten im Ried, war die Herausforderung, alle Löschmittel und Löschwasser über Schläuche über einen kleinen Pfad bis zur Einsatzstelle zu bringen. Hier war jede Menge Power der Einsatzkräfte erforderlich. Die Wasserversorgung wurde über mehrere B-Schlauch-Haspeln mit Übergang auf C-Schläuche mitten ins Ried aufgebaut. An der Einsatzstelle wurde dann mit Waldbrand-Ausrüstung per D-Schläuche das Gelände großflächig mit Wasser benetzt. Insgesamt waren etwa 200 Quadratmeter im Ried betroffen.

Die Alleenstrasse war während der Löscharbeiten für ca. 1,5 Stunden nur einseitig in Wechselrichtung befahrbar. Hier übernahmen Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz die Verkehrsregelung.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Sebastian Böhler waren insgesamt 53 Feuerwehr-Einsatzkräfte, davon 23 Reichenauer Kräfte mit zwei Löschfahrzeugen (LF 10 + LF 8/6) und Mannschaftstransportwagen und 30 Konstanzer Kräfte mit drei Löschfahrzeugen (2x LF 20, 1x HLF 20), Abrollbehälter Wasser, Mannschaftstransportwagen , GW-T und KoWagen im Einsatz. Mit vor Ort waren mehrere Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz und Kräfte der Wasserschutzpolizei vom Polizeipräsidium (PP) Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeipräsidium Einsatz übernommen.

Einsatzende war um 18:22 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell