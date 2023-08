Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Feuerwehreinsatz wegen glimmendem Baumstamm, Reichenau-Mittelzell, 13.08.2023

Reichenau (ots)

In der Nähe der Hochwart entdeckten Passanten am Sonntagnachmittag, 13.08.2023, in der Nähe der Aussichtsplattform der Reichenauer Hochwart im Ortsteil Reichenau-Mittelzell einen glimmendem Baumstamm und riefen die Feuerwehr zur Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 16:34 Uhr per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Bei der Erkundung konnte die Feuerwehr zunächst in der Nähe der Hochwart keine glimmenden Baumstämme oder sonstige Rauchentwicklung bzw. Feuer feststellen. Als die nähere Umgebung abgefahren wurde, konnte in der Feuerstelle am Berggässle ein noch glimmemder Baumstumpf entdeckt werden. Dieser wurde mittels Kübelspritze abgelöscht.

Insgesamt 16 Einsatzkräfte waren unter der Leitung von Stv. Kommandant Alexander Peters mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitstellung.

Einsatzende war um 17:08 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell