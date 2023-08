Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Defekter Traktor verursacht Brand

Reinsdorf (ots)

Im Kyffhäuserkreis geriet am Dienstagabend zwischen Artern und Reinsdorf ein Stoppelfeld in Brand. Durch einen Defekt an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine gelangten heiß gelaufene Metallteile auf das Feld und entzündeten dieses. Insgesamt standen 3 Hektar Ackerfläche in Flammen, welche durch die Feuerwehren vor Ort gelöscht wurden, ohne dass sie auf weitere Vegetation übergriffen. Es entstand kein messbarer Sachschaden, da die Frucht bereits vollständig abgeerntet war.

