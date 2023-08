Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Firmengelände in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende Reifen vom Gelände eines Landmaschinenhandels in Wildeshausen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 12. August 2023, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 13. August 2023, 19:00 Uhr, demontierten sie zunächst ein Zaunelement und konnten so mit einem Fahrzeug auf das Gelände in der Benzstraße gelangen. Sie verluden Reifen für landwirtschaftliche Maschinen in ihrem Fahrzeug und flüchteten mit diesem vom Tatort.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

