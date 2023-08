Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Hundehütte in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Dienstag, 08. August 2023, gegen 06:45 Uhr, ist aus zunächst unbekannter Ursache eine Hundehütte in Ganderkesee in Brand geraten. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen verständigten über den Notruf die Feuerwehr, nachdem sie schwarzen Rauch von einem Gebäude in der Bergedorfer Straße aufsteigen sahen. Die Löscharbeiten der Zeugen wurden durch 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr fortgesetzt, so dass der Brand schnell unter Kontrolle und gelöscht war. Gebrannt hatte eine kleine Hundehütte, die direkt an ein Wohngebäude angrenzte. Durch das Feuer entstanden auch am Wohnhaus geringe Schäden, die insgesamt auf 2.000 Euro geschätzt wurden.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittler sind bei der Brandortbesichtigung zu dem Schluss gekommen, dass die Hundehütte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Trotz des zeitlichen Verzugs von inzwischen einer Woche, sucht die Polizei Zeugen, die im Bereich Atlasstraße, Industriestraße und "Im Lekkerland" verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise werden unter 04431/941-0 entgegengenommen.

