POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Geschwindigkeitskontrolle auf der B212 +++ Fahranfänger mit 191 km/h bei erlaubten 70 km/h

Delmenhorst (ots)

Am Abend von Sonntag, 13. August 2023, führten Beamte der Polizei Brake Geschwindigkeitskontrollen auf der B212 durch. Überwacht wurden dabei Bereiche zwischen Brake und Lemwerder, in denen Tempo 70 gilt.

Insgesamt wurden fünf Verkehrsteilnehmer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt und kontrolliert. Besonders negativ fiel gegen 23:00 Uhr ein 20-jähriger Fahranfänger aus Nordenham auf. Er durchfuhr den überwachten Bereich im Bereich der Gemeinde Berne mit einer festgestellten Geschwindigkeit von 191 km/h. Nach Abzug von Toleranzen überschritt er die geltende Höchstgeschwindigkeit um 115km/h.

Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Zusätzlich kommt eine Nachschulung auf den jungen Mann zu, da er sich noch in der Probezeit befindet. In Anbetracht des gezeigten Fahrverhaltens und wenig Unrechtsbewusstsein wurde zusätzlich ein Bericht an die zuständige Führerscheinstelle übersandt.

