Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham v. 13.08.23

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pkw-Fahrer ++

Nordenham, OT Esenshamm, B212

Samstag, 12.08.2023, 12:33 Uhr Zur Unfallzeit befuhr ein 87-jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham die Havendorfer Chaussee mit seinem VW Touran und wollte nach links auf die B212 in Richtung Nordenham einbiegen. Hierbei übersah er einen 62-jährigen Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Nordenham, der die B212 aus Nordenham kommend in Richtung Rodenkirchen mit seinem VW Fox befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme wurde die B212 kurzzeitig voll gesperrt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

.

++ Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und unbefugte Ingebrauchnahme ++

Stadland, OT Rodenkirchen, Abser Straße

Sonntag, 13.08.2023, 05:10 Uhr Ein 17-jähriger Pkw-Fahrer aus Stadland befuhr zur Tatzeit die Abser Straße mit einem 1er BMW und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte er sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeikommissariats Nordenham fest, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,88 Promille. Der Beschuldigte habe den nicht zugelassenen Pkw zuvor auf dem Gelände eines Autohändlers unbefugt in Gebrauch genommen und sich anschließend von diesem entfernt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Pkw-Fahrer wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordenham unter 04731/9981-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell