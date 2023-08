POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake v. 13.08.23

Delmenhorst (ots) - In der Gemeinde Ganderkesee, Ortsteil Bürstel, kam es am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr in der Straße "Am Heidewall" zu einem Brand der dort befindlichen "Grillhütte". Vermutlich durch das nicht ordnungsgemäße Ablöschen eines Feuers in der dafür vorgesehenen Feuerstelle entzündete sich das naheliegende Brennholz, woraufhin die Flammen auf die ca. 30 Quadratmeter große Grillhütte aus Holz ...

