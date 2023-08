Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee: Brand einer Grillhütte

Delmenhorst (ots)

In der Gemeinde Ganderkesee, Ortsteil Bürstel, kam es am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr in der Straße "Am Heidewall" zu einem Brand der dort befindlichen "Grillhütte". Vermutlich durch das nicht ordnungsgemäße Ablöschen eines Feuers in der dafür vorgesehenen Feuerstelle entzündete sich das naheliegende Brennholz, woraufhin die Flammen auf die ca. 30 Quadratmeter große Grillhütte aus Holz übersprangen. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Ganderkesee konnte den Brand löschen. Neben einer starken Verrußung des Gebäudes wurde das Holzdach der Grillhütte beschädigt. Aufgrund einer Einsturzgefahr wurde der Zutritt in das Gebäude gesperrt. Der Sachschaden wird auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell