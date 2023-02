Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher suchen Geld

Zwei Laichinger Firmen waren in der Nacht zum Donnerstag Ziel von Einbrechern.

In der Carl-Zeiss-Straße machten sich Unbekannte an einem Firmengebäude zu schaffen. Zwischen 22 Uhr und kurz vor 8 Uhr schlugen sie ein Fenster ein. So gelangten sie in das Innere. Sämtliche Schränke wurden durchwühlt und Schubladen herausgezogen. Die Diebe suchten wohl gezielt nach Bargeld. Das fanden sie nicht. Zwischen 20 Uhr und 7.25 Uhr brachen Unbekannte in eine Firma in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Dort hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Im Inneren fanden die Diebe Geld, mit dem sie unerkannt flüchteten. In beiden Fällen sicherten Spezialisten die Spuren. Die Polizei Laichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht davon aus, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07333/950960 entgegen.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

