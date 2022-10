Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tageswohnungseinbruch in Bückeburg

Bückeburg (ots)

(ma)

In der Bückeburger Georgstraße gelangten unbekannte Täter am vergangenen Montag während der Tageszeit in ein Wohnhaus und durchsuchten nahezu das gesamte Gebäude nach Wertgegenständen. Der ermittelnde Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg konnte die Tatzeit auf 06.30 bis 17.30 Uhr eingrenzen.

Auf der rückwärtigen Gebäudeseite ist mit einem Stein aus dem Garten bzw. mit einem Blumentopf eine Fensterscheibe eingeschlagen worden.

Nach einer ersten Schadensaufstellung stahlen die Einbrecher einen dreistelligen Bargeldbetrag und eine Kamera.

Vermutlich verließen die Täter das Objekt durch eine Hintertür.

Zeugenhinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.: 05722/95930 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell