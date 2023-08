Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen v. 12.08.23

Delmenhorst (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude - Zeugen gesucht ++

Am Samstag, den 12.08.2023, kommt es gegen 13:20 Uhr auf der Bremer Straße kurz vor der Oldenburger Stadtgrenze zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude befährt mit ihrem PKW die Bremer Straße in Richtung Oldenburg, als ein unbekanntes Fahrzeug Ladung in Form eines Mörteleimers verliert. Bei dem Versuch, dem Gegenstand auszuweichen, kommt sie bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und kollidiert dort mit einem Baum. Sie wird dabei in ihrem PKW eingeklemmt und erliegt noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Bremer Straße muss in dem Bereich für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 zu melden.

