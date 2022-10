Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufgebracht und aggressiv

Erfurt (ots)

Eine 35-jährige Frau beschäftige in der Nacht zu Mittwoch die Erfurter Polizei. Die Beamten waren aufgrund eines Streites zwischen der Frau und ihrem Partner in die Johannesvorstadt gerufen worden. Bei Eintreffen der Polizei rastete die Frau aus und leistete massiven Widerstand. Dabei versuchte sie einen Polizisten ins Gesicht zu schlagen. Aufgrund ihres psychischen Zustandes wurde die stark betrunkene Frau in eine Klinik eingewiesen. Gegen sie wurde u.a. Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. (JN)

