LPI-EF: Auto und Pakete weg

Landkreis Sömmerda (ots) - Dieseldiebe schlugen am Wochenende in Straußfurt zu. Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer hatte am Freitag sein Fahrzeug in dem dortigen Gewerbegebiet geparkt. Mit dem Start in die neue Arbeitswoche musste der Mann allerdings feststellen, dass sich Diebe an seinem Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Aus dem Tank hatten sie etwa 600 Liter Diesel im Gesamtwert von mehr als 1.200 Euro abgezapft und verschwinden lassen. Hinweise zu den Tätern gibt es ...

mehr