Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte über das Wochenende in Erfurt. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge in der Grünstraße gleich mehrere beschmierte Fassaden fest. An insgesamt vier Häuser hatten die Täter mit grüner Sprühfarbe Schriftzüge aufgebracht. Eine politische Tatmotivation kann nicht ausgeschlossen werden. Der verursachte Sachschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt. (JN)

