Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tödlicher Straßenbahnunfall - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle "Drosselberg" in der Ernst-Haeckel-Straße von Erfurt kam es gestern Abend, kurz nach 18:00 Uhr, zu einem tödlichen Straßenbahnunfall. Aus noch ungeklärter Ursache war eine 64-jährige Fußgängerin mit einer anfahrenden Tram zusammengestoßen. Die Frau wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Gutachter kam vor Ort zum Einsatz. Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, sucht die Polizei dringend Zeugen. Insbesondere wird eine Personengruppe gesucht, die sich zur Unfallzeit im Bereich der Haltestelle aufgehalten haben soll. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Abgabe der Vorgangsnummer 0262024 entgegen. (JN)

