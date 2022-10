LPI-EF: Schneller als die Polizei erlaubt

Erfurt (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen auf einer Landstraße zwischen dem Abzweig Niedernissa und der Raststätte Haarberg. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 66-jähriger Mann mit seinem Toyota in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mazda zusammengestoßen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Toyota-Fahrer sowie die 69-jährige Fahrerin des Mazdas wurden mit schweren Verletzungen in ein ...

