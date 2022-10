LPI-EF: Von der Fahrbahn abgekommen

Erfurt (ots) - Daneben benahmen sich in der Nacht zu Samstag zwei Männer in Erfurt. Die Herren im Alter von 51 und 24 Jahren hielten sich in der Innenstadt in einer Bar auf. Dort skandierten sie u.a. volksverhetzende Parolen. Ein Gast ermahnte die Männer zur Ruhe. Erbost darüber holte der 24-jährige Täter zum Schlag aus und verwechselte dabei sein Opfer. Mit mehreren Faustschlägen verletzte er einen unbeteiligten Mann im Gesicht. Die Polizei stellte die Täter im ...

