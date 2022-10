Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen auf einer Landstraße zwischen dem Abzweig Niedernissa und der Raststätte Haarberg. Aus noch ungeklärter Ursache war ein 66-jähriger Mann mit seinem Toyota in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mazda zusammengestoßen. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Der Toyota-Fahrer sowie die 69-jährige Fahrerin des Mazdas wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache kam ein Gutachter vor Ort zum Einsatz. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. (JN)

