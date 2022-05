Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Traktoranhänger kippt und verursacht immensen Sachschaden

Altenburg (ots)

Göllnitz: Sachschaden in geschätzter Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstand, als der Anhänger eines Traktorgespanns (Fahrer 38) während der Fahrt gestern Nachmittag (03.05.2022) plötzlich umkippte. Circa gegen 11:45 Uhr kam das Gespann die Landstraße 1361 aus Richtung Mehna kommend gefahren. Beim Abbiegen in die Hauptstraße der Ortschaft Göllnitz kippte der Anhänger plötzlich zur Seite und rutschte gegen einen geparkten Pkw (Opel) sowie eine Garage, welche mit einer angrenzenden Bäckerei verbunden ist. Aufgrund des Unfalles wurde sowohl das Traktorgespann als auch das geparkte Fahrzeug, die Garage und die Bäckerfiliale immens beschädigt. Noch am selben Tag musste ein Gutachter bzw. Statiker angefordert werden. Für die betreffende Bäckerei besteht Einsturzgefahr. Letztlich musste zudem der Traktor samt Anhänger geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Die Polizei in Altenburg ermittelt zum Unfallgeschehen. (KR)

