Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Enkeltrick/ Versuchter Betrug

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim. Zeit: Freitag, 11. März 2022, 12: 45 Uhr. Eine unbekannte weibl. Person rief bei einem 85-Jährigen an und täuschte vor, eine Enkelin der Familie und in Notlage nach einem Verkehrsunfall zu sein. Nach dem ein weiterer Familienangehöriger des Rentner das Telefonat weiter führen wollte, wurde dass Gespräch von der nun Beschuldigten beendet. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Immer wieder wird durch Telefonate versucht, ältere Bürgerinnen/Bürger durch Vortäuschen einer Notlage und gezielte Gesprächsführung in eine Lage zu bringen, dass Bargeld an Unbekannte übergeben werden soll. Wenn man nicht sicher ist, dass es sich tatsächlich um Angehörige handelt, dannn sofort die Polizei und/ oder eine vertrauensvolle Person benachrichtigen !

