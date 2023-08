POL-DEL: Einsatz der Polizei anlässlich eines Fußballspiels

Delmenhorst (ots) - ++ Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude - Zeugen gesucht ++ Am Samstag, den 12.08.2023, kommt es gegen 13:20 Uhr auf der Bremer Straße kurz vor der Oldenburger Stadtgrenze zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hude befährt mit ihrem PKW die Bremer Straße in Richtung Oldenburg, als ein unbekanntes Fahrzeug Ladung in Form eines Mörteleimers ...

