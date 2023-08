Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen v. 13.08.23

Delmenhorst (ots)

++ Schwerer Raub in Ganderkesee ++

Am 12.08.2023 kommt es gegen 22:15 Uhr zu einem schweren Raub zum Nachteil eines Jugendlichen am Bahnhof in Ganderkesee Schierbrok. Das 14-jährige Opfer aus der Gemeinde Ganderkesee ist vom Bahnhof zu Fuß auf dem Weg zu einem Freund, als es von vier Personen, die sich auf zwei Rollern befinden, angehalten wird. Diese reißen ihm schließlich unter Vorhalt eines Messers seine Bauchtasche vom Körper. Anschließend wird er zu Boden geschubst und die Bauchtasche durchsucht. Nach der Entnahme des Bargeldes entfernen sie sich auf ihren Rollern, jeweils in Richtung des Trendelbuscher Wegs bzw. der Nutzhorner Landstraße. Gegenüber der Polizei werden die Personen wie folgt beschrieben: - Alter unter 20 Jahre, dunkel gekleidet, alle tragen dunkle Bandanas. Ein Paar der Täter tragen dunkle Sonnenbrillen, einer hat einen dunklen Teint. Mitgeführte Fahrzeuge: - Zwei Roller, einer davon bläulich .

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Nummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

.

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin ++

Harpstedt. Eine Radfahrerin ist am Sonntag, den 13.08.2023 gegen 11:45 Uhr bei einem Unfall auf der Nordstraße in Harpstedt schwer verletzt worden. Die 40-jährige Frau aus Harpstedt befährt mit ihrem Farrad die Nordstraße in Richtung Prinzhöfte. Auf Höhe der Straße "Auf dem Esch" beabsichtigt ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus der Gemeinde Harpstedt die Radfahrerin zu überholen. Dabei kommt es zu einer seitlichen Berührung, sodass die Radfahrerin die Kontrolle verliert und in den Seitengraben stürzt. Durch den Sturz wird sie verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Radfahrerin trug einen Helm, der sie vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell