LPI-SHL: Diebstahl

Hildburghausen (ots) - Eine Seniorin aus Hildburghausen kam Montagmittag nochmal mit dem Schrecken davon, nachdem sie Telefontrickbetrügern fast auf den Leim gegangen wäre. Eine unbekannte Person meldete sich telefonisch bei der 83-Jährigen und gab an, dass ihr vermeintlicher Sohn in einer Notlage stecken würde. Nach mehrmaligen Hin und Her verlangte der Anrufer 10.000 Euro Kaution. Die Dame wollte die Polizei kontaktieren und in deren Begleitung das Geld auf der Bank ...

