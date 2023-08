Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn v. 13.08.23

Delmenhorst (ots)

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Am Samstag, 12.08.2023, gegen 23:45 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Anschlussstelle Bremen-Brinkum (Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen) einen Pkw aus Bremervörde. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Stuhr, Landkreis Diepholz.

Bei der Kontrolle des 33-jährigen Pkw-Fahrers aus Bremervörde wurde festgestellt, dass dieser seit 2014 schon keine Fahrerlaubnis mehr besaß. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt. Beifahrerin im Fahrzeug war die 62-jährige Mutter des Fahrers, die in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Beschuldigte versicherte, dass seine Mutter die Fahrt fortsetzen würde. Gegen 00:10 Uhr fiel den Beamten das Fahrzeug erneut auf der A 1 in Richtung Bremen auf. Wieder war der 33-jährige Führer des Fahrzeuges. Bei der erneuten Kontrolle gab der Mann dann auch gegenüber seiner Mutter an, dass er nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Dieses war ihr zuvor nicht bekannt. Gegen den Mann wurde eine weitere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Fahrt wurde jetzt von der Mutter fortgeführt.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Am Sonntagmorgen ereignete sich gegen 02:35 Uhr auf der Autobahn 1, zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage in Fahrtrichtung Bremen, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Unfallort befand sich im Bereich der Gemarkung Bakum, Landkreis Vechta. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Vechta befuhr zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Fahrzeug die Autobahn in Fahrtrichtung Osnabrück. Dabei kam sie auf Grund eines persönlichen Fahrfehlers nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanke. Durch den Unfall wurde das Fahrzeug der jungen Fahrzeugführerin stark beschädigt. Die allein im Fahrzeug befindliche Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen und Notarzt versorgt. Der Pkw der 19jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 7.500,- Euro geschätzt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens jedoch nicht.

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/9316-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell