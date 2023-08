Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich und einer schwer verletzten Person in Huntlosen

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Montag, 14. August 2023, gegen 06:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Huntlosen lebensgefährlich verletzt. Eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 36-jährigr Mann aus der Gemeinde Großenkneten mit einem BMW die Hegeler-Wald-Straße in Richtung Sager Straße. In Höhe der Straße "Alte Ziegelei" geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich mit einem Kleinwagen zusammen, der von einer 40-Jährigen aus Wardenburg gefahren wurde. Beide Personen kamen im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 40-Jährige kam mit schweren Verletzungen auf einer Grünfläche zum Stehen, konnte sich aber selbständig aus ihrem Pkw befreien. Der 36-Jährige kollidierte neben der Fahrbahn mit einer Laterne, durchfuhr eine Hecke, überschlug sich und kam kopfüber in einem kleinen Teich zum Stehen. Er war nicht ansprechbar und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Dafür wurden 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Huntlosen und Sandhatten alarmiert. Um die schwer bzw. lebensgefährlich verletzten Personen kümmerten sich zwei Notärzte und die Besatzungen zweier Rettungswagen, mit denen schließlich auch der Transport in Krankenhäuser erfolgte.

Die Hegeler-Wald-Straße war nach dem Unfall gesperrt. Die Sperrmaßnahmen wurden im weiteren Verlauf von Angehörigen der Straßenmeisterei übernommen. Zur Rekonstruktion des Hergangs wurde der Unfallort von der Polizei vermessen. Seit 09:00 Uhr läuft die Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Insgesamt wird von einem Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ausgegangen. Die Fahrbahn muss nach der Bergung noch durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Mit einer Freigabe der Hegeler-Wald-Straße kann gegen frühen Mittag gerechnet werden.

