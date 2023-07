Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Ungewöhnlicher Täter festgestellt

Hannover (ots)

Ferienbeginn in Niedersachsen und damit Sommerferien. Schnell in den Urlaub fliegen wollte auch eine Familie am Flughafen Hannover. Der Start der Flugreise stand jedoch auf Messers Schneide, da durch die Luftsicherheitsassistenten in der Luftsicherheitskontrolle im Handgepäck der Familie eine noch scharfe Patrone gefunden wurde. Gefunden wurde die Patrone bei der Nachschau des Handgepäcks im Federmäppchen des 8-jährigen Sohnes. Die Eltern des Jungen staunten nicht schlecht, als der "Täter" den hinzugerufenen Polizeibeamten der Bundespolizei berichtete, dass er diese Patrone beim Spielen gefunden, diese mit nach Hause genommen und in sein Schuletui gesteckt hat. Nachdem sich die Aufregung um den Fund gelegt hatte, wurde die Patrone durch die Bundespolizei sichergestellt und nach Aufnahme der Personalien konnte die Familie kurz vor dem Start des Fluges das Boarding noch erreichen und in die Türkei weiterreisen. Der Vorfall zeigt aber eindrücklich, dass Eltern auch bei den Reisevorbereitungen immer ein Auge auf die Spielsachen ihrer Sprösslinge werfen sollten, denn nicht immer ist alles erlaubt, was mit in den Urlaub genommen werden soll.

