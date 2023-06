Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Schlagring und Patrone in der Luftsicherheitskontrolle, mehrere Vermögensabschöpfungen bei Ausreisekontrollen festgestellt

Hannover (ots)

Am Montagmorgen hatte eine 46-jährige noch eine Kleinkaliberpatrone in ihrem Portemonnaie, welches sie in ihrem Rucksack mit nach Fuerteventura nehmen wollte. Dies entging den kontrollierenden Luftsicherheitsassistenten natürlich nicht, so dass die Frau nach Sicherstellung der Patrone und mit einer Strafanzeige im Gepäck, ihren Urlaub antreten musste. Gegen Montagmittag entging dem scharfen Blick der Luftsicherheitsassistenten auch nicht der Schlagring, den ein 25-jähriger in seinem Handgepäck mitführte. Dieser wurde von der Bundespolizei sichergestellt und durfte natürlich nicht mit auf den Flug nach Antalya. Nach Aufnahme der Strafanzeige nach dem Waffengesetz durfte der junge Mann seine Urlaubsreise antreten.

Am späten Abend mussten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover drei Pfändungen vornehmen. Ein Pärchen wurde durch die Staatsanwaltschaft Hannover bereits seit Februar 2020 gesucht. Aus einer Verurteilung wegen Betruges sollten zusammen 600 Euro aus Taterträgen eingezogen werden. Der 33-jährige und die 32-jährige plünderten ihre Reisekasse und konnten somit ihre Reise nach Antalya antreten. Auch eine 24-jährige, die nach London-Heathrow reisen wollte, musste tief in ihr Portemonnaie greifen, um dem Pfändungsauftrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim nachzukommen. Auch bei ihr sollten die Taterträge aus einem Betrugsfall eingezogen werden. 400 Euro beglich sie bei den Beamten vor Ort, um ihren Flug zu erreichen.

