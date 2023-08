POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ergänzung zum Brand eines Schweinestalls in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Wochenende einen Pkw in Wardenburg aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von Samstag, 12. August 2023, 23:45 Uhr, bis Sonntag, 13. August 2023, 11:30 Uhr, wurde die Scheibe eines im Patenbergsweg geparkten VW beschädigt. So konnten die Personen auf den Innenraum ...

