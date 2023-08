Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugbrand auf der Autobahn 29 im Bereich Emstek +++ Sperrung im Ahlhorner Dreieck erforderlich

Delmenhorst (ots)

Nach einem größeren Fahrzeugbrand musste am frühen Dienstag, 15. August 2023, 03:15 Uhr, zunächst die Richtungsfahrbahn Wilhelmshaven der Autobahn 29 gesperrt werden. Im weiteren Verlauf war ein Wechsel von der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 nicht mehr möglich.

Ein 41-jähriger Mann aus Oldenburg befuhr mit einem Lastzug die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Reifen, geriet das Heck des Lkws zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Ahlhorn in Brand. Eigene Löschversuche des Lkw-Fahrers blieben erfolglos. Er und sein mitfahrender, 14-jähriger Sohn brachten sich unverletzt in Sicherheit. Beim Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr aus Emstek hatten die Flammen bereits vom Lkw auf den Anhänger übergegriffen. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer gegen 04:00 Uhr gelöscht.

Während der Löscharbeiten musste die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven gesperrt werden. Auch im Dreieck Ahlhorn wurden Sperrungen errichtet, so dass ein Wechsel von der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 nicht mehr möglich war. Zwischen dem brennenden Lkw und dem Dreieck Ahlhorn stauten sich Fahrzeuge, die nach dem Löschen des Lastzuges am Brandort vorbeigeführt wurden.

Am Lkw und Anhänger entstanden erhebliche Schäden, die auf etwa 50.000 Euro geschätzt wurden. Aktuell findet die Bergung der beiden Fahrzeuge statt. Durch die enorme Hitzeentwicklung ist auch die Fahrbahn beschädigt worden. Die Sperrmaßnahmen, die gegen 05:00 Uhr von der Straßen- und Autobahnmeisterei aus Wildeshausen übernommen wurden, werden voraussichtlich bis in den Mittag dauern.

